Die linke Abgeordnete Omar aus Minneapolis ist immer wieder Ziel verbaler Attacken Trumps. Jüngst wurde sie dann von einem Mann in Minneapolis angegriffen. Nun gibt es konkrete Anschuldigungen.

Sie wurde bei einer Rede aus dem Publikum attackiert - die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar. (Archivbild)

Minneapolis - Nach dem Angriff auf die prominente demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar bei einem Auftritt in Minneapolis werden dem Tatverdächtigen konkrete Straftaten vorgeworfen. Der Mann soll Omar unter anderem tätlich angegriffen haben, wie aus einem bei einem Bundesgericht eingereichten Dokument hervorgeht. In einer Erklärung zu den Ermittlungen heißt es zudem, dass der Angeklagte einem Vertrauten vor einigen Jahren gesagt haben soll, jemand solle Omar umbringen.

Der Angriff hatte sich am Dienstagabend (Ortszeit) ereignet. Omar forderte in einer Rede angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte des Bundes in Minneapolis gerade den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem, als ein Mann aus dem Publikum plötzlich aufstand, auf sie zu ging, sie beschimpfte und mit einer Substanz anspritzte. Laut einem Gerichtsdokument nutzte er dafür eine Spritze. Ermittlungen ergaben demnach, dass die Flüssigkeit unter anderem Apfelessig enthielt.

Sicherheitskräfte überwältigten den Mann und führten ihn ab - Omar setzte ihren Auftritt daraufhin fort. Man dürfe Angreifern nicht das letzte Wort überlassen, sagte die 43-Jährige.

Trump greift Omar immer wieder verbal an

US-Präsident Donald Trump greift die schwarze Abgeordnete immer wieder heftig an. Mit Blick auf ihre somalische Wurzeln legte er der US-Bürgerin schon häufiger nahe, sie solle nach Somalia „zurückgehen“. Der Sender ABC News berichtete, Trump habe in einem Telefoninterview am Abend des Angriffs gesagt, dass er keine Videoaufnahmen zu dem Angriff gesehen habe. Ohne Beweise dafür zu nennen, suggerierte er dem Sender zufolge, dass Omar den Angriff inszeniert haben könnte: „Wie ich sie kenne, hat sie sich wahrscheinlich selbst besprühen lassen.“

Die von Omar im Kongress vertretene Stadt Minneapolis befindet sich seit Wochen in Aufruhr. Grund ist ein massiver und oft brutal geführter Einsatz von hochgerüsteten Sicherheitskräften des Bundes, die Trumps rigorose Abschiebe-Politik durchsetzen. Die Stimmung in der Stadt ist - auch nach zwei Tötungen von US-Bürgern durch Sicherheitskräfte des Bundes - extrem angespannt.