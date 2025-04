Kritik an Söder nach Selfie vor Trauerfeier

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nahm an der Trauerfeier für Papst Franziskus auf dem Petersplatz teil.

Rom - Markus Söder hat vor der Trauerfeier für Papst Franziskus mit einem Lächel-Selfie mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Irritationen gesorgt. „Gerade in Rom gelandet: Nun geht es im Konvoi mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Vatikan zu den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst Franziskus“, postete Söder.

Kritik folgte prompt: „Beerdigungs-Reiseselfies haben doch etwas recht Würdeloses. Die Beerdigung des Papstes ist nicht das Oktoberfest“, schrieb die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dazu auf X. „Da kann man schon froh sein, dass Söder nicht auch noch einen Döner in der Hand hat.“ Auch dem Linken-Politiker Dietmar Bartsch gefiel das Bild nicht. „Eine Spur zu fröhlich für eine Trauerfeier. Finde ich“, postete Bartsch. Auch zahlreiche andere Nutzer kritisierten die Aufnahme als taktlos.

Kaum in der italienischen Hauptstadt angekommen hatte Söder mit mehreren Fotos von der Trauerfeier auf sich aufmerksam gemacht. „Sehr bewegende Momente in #Rom kurz vor Beginn des Requiems. Wir werden Papst #Franziskus sehr vermissen“, schrieb der bayerische Ministerpräsident zu einem Foto von sich auf dem Petersplatz auf seinen Social-Media-Kanälen. „Es ist ergreifend, wie viele Menschen sich gleich hier am Petersplatz im #Vatikan und weltweit zuhause vor den Fernsehern von ihm verabschieden werden.“

Zur deutschen Delegation in Rom gehörte neben Söder und Steinmeier unter anderem auch der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz. Dessen wahrscheinlicher Nachfolger als Bundeskanzler, CDU-Chef Friedrich Merz, fehlte bei der Beisetzung von Papst Franziskus.