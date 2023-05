Der Eichsfelder Landrat Werner Henning (66) verlangt, dass Flüchtlinge und Migranten nur noch eine Wohnung erhalten sollen, wenn sie auch arbeiten wollen. „Wer arbeiten will, den werde ich mit Wohnungen versorgen“, so der CDU-Politiker zum Portal „Bild online“. Laut Henning leben aktuell rund 1700 Ukrainer in seinem Landkreis. „1300 davon in Wohnungen, 400 in Gemeinschaftsunterkünften. Von 500 erwerbsfähigen Ukrainern arbeiten weniger als fünf Prozent“, so der Thüringer Landrat weiter.

Henning weiter: „Ich mache die Arbeit von denen, die sich eigentlich darum kümmern sollten. Ich bin nicht in der Lage, alle Leute durchs Leben zu bringen, die sich weigern, sich einzubringen. Wer arbeiten kann, soll arbeiten. Wir haben genügend Arbeit."