Live-Blog: Luftwaffe bringt weitere kriegsverletzte Ukrainer zur Behandlung nach Deutschland

Seit zwei Monaten läuft der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock verteidigt die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Das Spezialflugzeug A310 MedEvac soll verletzte ukrainische Zivilpersonen zur medizinischen Behandlung nach Deutschland bringen. Nach der Landung erfolgt die Weiterbehandlung in zivilen Krankenhäusern. Foto: Ole Spata/

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Luftwaffe bringt weitere kriegsverletzte Ukrainer aus Polen zur Behandlung nach Deutschland. Dazu startete am Morgen in Köln ein Evakuierungsflug, wie die DPA erfuhr. Mit dem Spezialflugzeug A310 MedEvac wurden - wie schon vergangene Woche - Kinder und Erwachsene ausgeflogen, um in Deutschland schwerste Verletzungen besser medizinisch versorgen zu können.

Der A310 MedEvac ist die fliegende Intensivstation der Luftwaffe. Verletzte werden in der Luft von Sanitätssoldaten weiterbehandelt. In der Vergangenheit waren auch verwundete ukrainische Soldaten nach Deutschland gebracht worden. Außerdem gab es zivile Hilfstransporte.

