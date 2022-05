Live-Blog: Nach Kritik - Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine

Die russischen Angriffe auf die Ukraine dauern nun schon über zwei Monate an. Zahlreiche Menschen verloren ihr Leben - viele Städte wurden zerstört. Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker.

Bundeskanzler Olaf Scholz kassierte jüngst daufgrund von Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine Kritik aus der Bevölkerung und aus der Politik. Foto: Oliver Berg/

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gegen Kritik in der Bevölkerung und aus der Politik verteidigt. "Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation. Sondern ein Beitrag dazu, den Angriff abzuwehren und damit schnellstmöglich die Gewalt zu beenden", sagt der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Auch er mache sich Sorgen, sagt der Kanzler, betonte aber zugleich: "Uns alle eint ein Ziel: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss bestehen." Die Bundesregierung stärke der Ukraine auch militärisch den Rücken, "überlegt, abgewogen und international eng abgestimmt", so Scholz.