Live-Blog: Nato fordert Putin erneut auf Kampfhandlungen in Ukraine umgehend einzustellen

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Nato fordert Russlands Präsidenten Wladimir Putin erneut auf, die Kampfhandlungen in der Ukraine umgehend einzustellen. "Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen", sagt Jens Stoltenberg der Welt. "Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen."

Stoltenberg erwartet, "dass Putin am 9. Mai dieses Jahres erneut Lügen über die Nato und den Westen insgesamt verbreiten wird". Während einer Militärparade in Moskau will sich Putin auch mit einer Rede an seine Landsleute wenden.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

