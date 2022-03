Live-Blog: Ukrainische Stadt Mariupol soll evakuiert werden - Fast 40.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert

Russlands Angrifsskrieg gegen die Ukraine geht weiter. Die Zahl der Verletzten soll in die Tausende gehen. Für Mariupol soll am Sonntag eine Feuerpause gelten, damit die Großstadt evakuiert werden kann. In Deutschland wurden von der Bundespolizei bislang fast 40.000 Flüchtlinge registriert. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Nach einer Feuerpause am Samstag gingen die Kämpfe in Mariupol und Wolnowacha weiter. Es soll Tausende Verletzte geben. In Mariupol soll am Sonntag eine weitere Waffenruhe bis 21 Uhr gelten, damit die Stadt evakuiert werden kann. Die Zahl der registrierten ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland steigt weiter an

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.