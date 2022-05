Drei Tage frei: Erstes EU-Land will Urlaub wegen Menstruation einführen

Für viele Frauen ist es ein Mal im Monat eine belastende Zeit - die Menstruation. Unwohlsein, Unterleibsschmerzen oder Übelkeit - die Liste an Symptomen während der Regelblutung ist lang. Oftmals ist der Gang zur Arbeit dann eine Qual. Ein EU-Land will Frauen dahingehend nun entgegenkommen und einen "Menstruationsurlaub" einführen.

Madrid/DUR - In Indonesien, Südkorea oder Sambia ist es bereits eine gängige Praxis: der Menstruationsurlaub. Frauen müssen sich in diesen Ländern aufgrund von Schmerzen während der Regelblutung nicht mehr zur Arbeit quälen. Mit Spanien gibt es offenbar nun einen ersten Vorreiter in der EU, der diese Praxis einführen will.

Laut der spanischen Zeitung "El Pais" wird aktuell ein Gesetz in die Wege geleitet, das Frauen ab 16 Jahren erlauben soll, mindestens drei Tage "Menstruationsurlaub" im Monat in Anspruch nehmen zu können.

Spanien plant Menstruationsurlaub: Verlängerung auf bis zu fünf Tage möglich

Da die Symptome unterschiedlich ausfallen können, dürften Frauen, die besonder stark von Schwindel, Krämpfen oder Übelkeit betroffen sind, sogar bis zu fünf Tage Auszeit nehmen. Es würden sich hierbei um krankheitsbedingten Dienstausfall handeln.

"Wenn es sich um ein Problem handelt, das medizinisch nicht gelöst werden kann, halten wir eine vorübergehende Krankschreibung für sehr sinnvoll", erklärte Ángela Rodríguez, Staatssekretärin für Gleichstellung, im März gegenüber der Zeitung "El Periódico."