Merz trifft Trump am Donnerstag im Weißen Haus

Am Mittwochabend bricht Kanzler Merz nach Washington auf. (Archivbild)

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Mittwochabend nach Washington, um dort am Donnerstag US-Präsident Donald Trump zu treffen. Geplant seien ein Gespräch der beiden im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Pressebegegnung, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mit.