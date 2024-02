Milch-Mogul Theo Müller (84) hat in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) AfD-Co-Chefin Alice Weidel als Freundin bezeichnet. Sie käme auch öfters zu Besuch, so der Milliardär („Müller-Milch“, „Landliebe“, „Weihenstephan“), der in der Schweiz lebt.

Es gäbe „einige Punkte“ im Programm der AfD, die er nicht nachvollziehen könne, darunter das angestrebte Verbot des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Auch die „Remigrations“-Ideen unterstütze Müller nicht.

Mit den politischen Realitäten in Deutschland hadert Müller aber deutlich: „Wenn ich böse sein will, sage ich: Deutschland ist das Land von Karl Marx und Friedrich Engels. Der Sozialismus und nun auch der Ökologismus haben das Land in Beschlag genommen. Die Folge ist, dass immer mehr Wohlstand auf der Strecke bleibt – nicht bei den Vermögenden, sondern bei den mittleren Einkommensschichten.“ (UK)