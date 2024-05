Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas hat auf der 17. Lennart Meri Konferenz in Talinn die Idee in den Raum gestellt, Russland nach einem Sieg der Ukraine in kleinere Staaten aufzuteilen. „Russlands Niederlage ist keine schlechte Sache, denn dann könnte sich die Gesellschaft wirklich ändern“, hatte Kallas am vergangenen Sonnabend gesagt. Russland bestehe aus vielen Nationen.