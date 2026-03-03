Israel startet laut Armee eine neue Angriffsserie auf Teheran. In der Metropole sind heftige Explosionen zu hören.

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine großangelegte Angriffsserie in der iranischen Hauptstadt Teheran begonnen. Ziel der Luftangriffe sei Infrastruktur der iranischen Führung, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Einwohner der Stadt berichteten von heftigen Explosionen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.