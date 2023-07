Leipzig - uk

Ralf Ludwig, vom 1. November 2023 an neuer Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), hat sich mit dem Verwaltungsrat darauf geeinigt, dass er ein Jahresgehalt von 280 000 Euro beziehen wird. Das berichtete gestern der „Tagesspiegel online“. Das sei nur etwas mehr als das, was der 54-Jährige derzeit als Verwaltungsdirektor mit 275 000 Euro erhalte. Vorgängerin Karola Wille erhielt jährlich allerdings 310 426 Euro Gehalt, berichtete das Portal „t-online.de“ zuvor. Zudem sparte der MDR 4,6 Millionen Euro für die Pension von Wille an. Insgesamt habe der MDR 603 Millionen Euro, überwiegend aus Rundfunkgebühren, für die Betriebsrenten seiner Mitarbeiter zurückgelegt.