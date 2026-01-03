Trump sagt, die USA würden Venezuela so lange führen, bis ein sicherer Machtwechsel stattfinden könne.

Palm Beach - Die USA haben bei einem Militäreinsatz in Venezuela Staatschef Nicolás Maduro festgenommen und ihn außer Landes gebracht. Die Vereinigten Staaten wollen die Führung des südamerikanischen Landes bis zu einem sicheren Wechsel übernehmen, sagte US-Präsident Donald Trump Stunden danach in seiner Privatresidenz in Florida in einer Pressekonferenz. So lief die Operation „Absolute Resolve“ (deutsch: „Absolute Entschlossenheit“) nach US-Darstellung ab: