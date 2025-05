Staatsoberhaupt Präsidentenwahl in Rumänien: Rechtspopulist mit Abstand vorn

Der extrem rechte, mit einem Kremlfreund werbende Kandidat Simion liegt in der ersten Runde der Präsidentenwahl in Rumänien haushoch vorn. Ob er tatsächlich ins Amt kommt, entscheidet sich am 18. Mai.