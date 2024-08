Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (58) sorgt mit einem Video für Aufsehen, das auf dem X-Kanal der Thüringer Linken hochgeladen wurde. Der Leipziger Musiker sitzt in dem Video in einer Wohnung an einem Klavier und singt eine Art Rap. „Die Demokratie ist so verletzlich, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Klugheit auf der Matte steht: Hey Leute, wir haben bald Wahlen, wir haben bald demokratische Wahlen, wir sollten demokratisch wählen, wir sollten aufpassen, dass das Kreuz, das wir machen, keinen Haken hat. Ich will keine Wahlempfehlung geben, aber es gibt echt gute Leute, die man wählen kann“, so Krumbiegel, der in den neunziger Jahren mit der A-Capella-Band mehrere große Hits hatte („Mann im Mond“, „Millionär“).

Nach dem letzten Wort von Krumbiegel kommt der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) um die Ecke und lächelt in das Objektiv der Kamera. In sozialen Medien wurde die Aktion unterschiedlich bewertet. (UK)