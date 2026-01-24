Auch während der Friedensverhandlungen zwischen Ukrainern und Russen werden ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen beschossen. Es soll mehrere Tote und Verletzte geben.

Kiew - Während der laufenden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ist die ukrainische Hauptstadt Kiew einmal mehr von einer Welle russischer Luftangriffe getroffen worden. Die ukrainische Luftwaffe und das Nachrichtenportal „The Kyiv Independent“ meldeten nach Mitternacht, die Millionenstadt stehe schwer unter Beschuss. Behördenvertretern zufolge seien in mehreren Stadtteilen Drohnen und Raketen eingeschlagen - es gebe mindestens ein Todesopfer und vier Verletzte.

Auch aus der ostukrainischen Großstadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland wurden in der Nacht schwere Luftangriffe gemeldet. Der Nachrichtenagentur RBK Ukraine zufolge sollen dort mindestens elf Menschen verletzt worden sein. Mehrere Krankenhäuser und Wohngebäude seien beschädigt, manche Opfer laut Bürgermeister Ihor Terechow unter Gebäudetrümmern eingeschlossen worden.

Vertreter der Ukraine und Russlands verhandeln seit Freitag in Abu Dhabi unter Vermittlung der USA über ein Ende des russischen Angriffskrieges. Die Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sind die ersten direkten Verhandlungen der beiden Kriegsparteien seit Monaten. Sie sollen heute fortgesetzt werden. Konkrete Ergebnisse wurden bislang nicht bekannt.