Scharia-Vorfall an Schule in Neuss

Skandal in Nordrhein-Westfalen

In der Stadt Neuss sollen sich die islamistischen Vorgänge an einer Gesamtschule zugetragen haben.

Die Vorgänge an der Gesamtschule Nordstadt in Neuss um Scharia und Islamisierung sind offenbar dramatischer, als bislang von den Behörden in Nordrhein-Westfalen eingeräumt wurde.

Offenbar wollten vier Jugendliche an der Gesamtschule in der Neusser Nordstadt die Regeln der Scharia durchsetzen. Die „Rheinische Post“ sprach von einer Art Scharia-Polizei. Die Oberstufenschüler im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sprachen sich im Unterricht ferner für archaische Strafen wie die Steinigung aus, wie „Focus online“ aus Staatsschutzkreisen erfahren haben will.

Kurze Zeit später forderten diese Schüler einen Gebetsraum, berichtete „Bild online“ gestern. Es kamen Beschwerden von anderen Schülern, dass sie unter Druck gesetzt würden, islamische Vorschriften einzuhalten. Die Gruppe machte laut Zeugen in der Schule nicht mal halt vor muslimischen Lehrern. Auch sie seien wegen der Nichteinhaltung von islamischen Regeln ermahnt worden.

In der Schule wurde dann in der Folgezeit beobachtet, wie die Zahl der streng gekleideten Mädchen zunahm. Mehrere Schüler folgten anscheinend aus Angst den Anweisungen der Gruppe. Einige nicht muslimische Schüler wären zum Islam konvertiert. Die Gruppe habe später gefordert, dass geschlechtergetrennte Veranstaltungen in der Schule und während des Schwimmunterrichtes stattfinden sollten.

„Während des Unterrichts konnte man beobachten, wie sich die Sitzordnung in den Klassen änderte“, so eine Schülerin laut „Bild online“. „Die Schüler setzten sich getrennt nach Geschlechtern, wobei die Jungen im vorderen Teil der Klasse saßen, die Mädchen nach hinten verbannt wurden. Beim Ansprechen schauten die Schülerinnen den männlichen Lehrern nicht mehr ins Gesicht.“

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen hatten die Vorfälle heruntergespielt. In mehreren überregionalen Medien wird das Handeln der schwarz-grünen Landesregierung inzwischen breit kritisiert. Ferdinand Knauss kommentierte auf dem Online-Portal der Zeitschrift „Cicero“ die Vorgänge deutlich: „An einer Schule im nordrhein-westfälischen Neuss drangsalierten vier Islamisten ihre Mitschüler monatelang mit Scharia-Forderungen und Todesdrohungen. Statt Sanktionen gab es Prävention im Nachhinein und Lob von der Politik für die Schule.“ (UK)