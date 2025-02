vs

Ernüchternde Bilanz der Europäischen Sicherheitskonferenz in München: Zuallererst war das eine Showbühne für Donald Trump, rabiat-effektvoll vertreten durch Vize J.D. Vance. Die wichtigsten Erkenntnisse sind ebenso ernüchternd: Eine mögliche europäische Friedensordnung nach Beendigung des Ukraine-Krieges machen Putin und Trump in einer separaten Runde unter sich aus. Europa und die Ukraine sind hier noch nicht mal am Katzentisch.

Trump minimiert die Unterstützung für die überfallene Ukraine, lässt sich bisherige Leistungen mit Rohstoffen bezahlen. Putin kann einen großen Teil seiner Gebietsforderungen durchsetzen.

Das zerstrittene Europa muss künftig – bitter nötig – ein Vielfaches der bisherigen Summen in eine schlagkräftigere Verteidigung investieren. Ein Grund: Putin sieht sich in seinem aggressiven Expansionskurs bestätigt und wird schon bald zum Beispiel das Baltikum in sein Sowjetreich zurückholen wollen. Für diesen Fall muss Europa gewappnet sein.