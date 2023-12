Schülerin will Lehrerin ermorden

Anschlagsplan in Rennes?

Rennes/Issou/UK/VS. - Eine Zwölfjährige, die im westfranzösischen Rennes ihre Lehrerin im Unterricht mit einem großen Küchenmesser bedroht hat, ist in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft gestern mit, berichteten verschiedene Medien.

Sie habe bei der Drohung auch auf die Ermordung des Lehrers Dominique Bernard durch einen dschihadistisch motivierten ehemaligen Schüler vor zwei Monaten angespielt. Die Schülerin ist in Marseille geboren, ihre Eltern stammen aus der Mongolei und haben Bleiberecht in Frankreich.

Zuvor hatte ein islamistischer Vorfall an einer Schule in Issou für Verunsicherung in Frankreich gesorgt. Eine Lehrerin, die das Renaissance-Gemälde „Diana und Aktäon“ von Guiseppe Cesari im Unterricht gezeigt hatte, auf dem mehrere nackte Frauen zu sehen sind, fürchte jetzt um ihr Leben, berichteten die „Neue Zürcher Zeitung“ und „Bild online“. Sie wird offenbar von Islamisten bedroht.

Muslimische Schüler fühlten sich von der Darstellung belästigt, ihre Eltern beschwerten sich und es gab Anschuldigungen in sozialen Netzwerken, dass die Lehrerin sich angeblich rassistisch geäußert hätte, berichtete die Pariser Zeitung „Le Figaro“.