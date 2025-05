Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem Treffen der „Koalition der Willigen“ in der Ukraine. Wer reist in die Hauptstadt des Kriegslandes?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt ein Treffen mit Ukraine-Unterstützern in Kiew an. (Archivbild)

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für diesen Samstag ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Kiew angekündigt. Erwartet würde in der ukrainischen Hauptstadt die Führer der Koalition, sagte der Staatschef bei einer Videokonferenz am Freitag. Das Treffen sei wichtig für die Sicherheitsarchitektur in Europa, und Europa werde ebenfalls davon profitieren. Wer genau in die Ukraine reisen soll, sagte Selenskyj nicht.

Zuvor hatte die Militärverwaltung der Hauptstadt Kiew für den Samstag vor Straßensperrungen im Zentrum der Dreimillionenstadt aufgrund von ausländischen Delegationen gewarnt. Zeiten und konkrete Straßen würden aus Sicherheitsgründen nicht gleich bekanntgegeben.

Zur „Koalition der Willigen“ gehören unter der Führung von Frankreich und Großbritannien gut 30 Staaten. Diese arbeitet an Plänen für eine Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes nach einem möglichen Waffenstillstand.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Unterstützung seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Zuletzt hatten vor allem die USA beide Seiten zu einem Waffenstillstand gedrängt. Washington hat sich nicht der Gruppe dieser Verbündeten angeschlossen.