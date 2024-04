Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54) soll nach Informationen des Senders n-tv als Kanzlerkandidat der Grünen bei der nächsten Bundestagswahl 2025 antreten. Aus dem Führungskreis der Grünen sei zu hören, dass es ein „klares Mehrheitsbild“ für die Kandidatur Habecks gebe. Nachdem Außenministerin Annalena Baerbock im Jahr 2021 mit ihrer Kandidatur deutlich verloren hatte, sei nun Habeck am Zug, so das Portal.

Zuvor hatte Habeck in einer Videobotschaft zu Ostern zur weiteren Unterstützung der Ukraine aufgerufen: „Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit auch für uns“, sagte Habeck laut „Welt online“: „Denn Putin bekämpft diese Freiheit.“ Habeck erinnerte auch an den Amtseid, den er geschworen habe: „Alle Mitglieder der Regierung haben in ihrem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Auch ich.“ (UK)