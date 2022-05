Sozialhilfe für jedermann

Auch wenn das „Sozial-Klimageld “ wohl noch auf sich warten lässt, zeigt die neue „Sozialleistung“ wohin die Reise geht. In die ganz falsche Richtung. ein par hundert euro Sozialhilfe im Jahr für ein Ehepaar, das 8000 Euro brutto nach Hause bringt? Das ist völlig überflüssig. Mit gewaltigem bürokratischem Aufwand wird unserem Paar, das keinerlei staatliche Hilfe braucht, erst rund 15 000 Euro Steuern abgenommen. Dann bekommen sie ein paar hundert Euro „Klimahilfe“ zurück, von der sie wiederum die Hälfte als Steuern an den Staat zurückzahlen.

In die Umverteilungsmaschinerie

Es scheint nur darum zu gehen, immer mehr Bürger in die staatliche Umverteilungsmaschinerie zu integrieren. Jedem seine Sozialhilfe. Seht her, jeder ist entlastet! Unser Ehepaar würde freilich gern auf das staatliche Mini-Almosen verzichten und stattdessen seine Steuern in bessere Infrastruktur, Bildung und Betreuung investiert sehen. Das würde unsere Leistungsträger im Mittelstand am meisten entlasten.