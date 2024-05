SPD-Co-Chefin Saskia Esken hat eine Verbindung zwischen der AfD und NS-Propagandaminister Joseph Goebbels gezogen. „Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen“, sagte Esken in der österreichischen Nachrichtensendung „ZIB 2“. Das wird auf dem Portal „Welt online“ und in weiteren Medien berichtet. „Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, die Demokratie abzuschaffen“, ergänzte die Politikerin in dem Interview.

In sozialen Medien wie X und Facebook sowie in den Kommentarspalten von Online-Medienportalen überschlagen sich inzwischen die Anmerkungen der User.

„Da vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels?“, fragte der Journalist Armin Wolf nach. „Ja. Das ist eine Nazi-Partei“, so Esken. Der populäre Moderator verzog überrascht das Gesicht: „Finden Sie das nicht maßlos übertrieben?“ Esken: „Nein.“

Das völkische Denken sei vergleichbar, ebenso die Bestrebung, die Demokratie zu untergraben, führte sie aus. In der AfD seien zudem „menschenfeindliche Haltungen gegenüber allen möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft“ vorhanden. „Das sind ernsthafte Gefahren für unsere Demokratie, die wir abzuwimmeln haben.“

Wolf meinte daraufhin, niemand in der AfD schlage den Bau von Konzentrationslagern und die Abschaffung der Demokratie vor. „Die AfD hat ganz klar verfassungsfeindliche Bestrebungen, die darauf abzielen, unsere Demokratie zu zerstören. Davon bin ich überzeugt“, entgegnete Esken.

Der BZÖ-Politiker Gerald Grosz soll „oe24.at“ zufolge unterdessen eine Anzeige gegen Esken bei der Staatsanwaltschaft Wien wegen Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus eingereicht haben. Esken würde mit der „Nazikeule“ die „Verbrechen des NS-Regimes verharmlosen“. (UK)