Die Feministin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (80) soll nach dem Willen einer Autorengruppe vom „Literarischen Herbst“ in Leipzig ausgeschlossen werden. Schwarzer falle immer wieder durch „transfeindliche, rassistische und misogyne Aussagen und Publikationen“ auf, hieß es in einem offenen Brief, den die Künstler am Dienstag veröffentlichten: „Deshalb fordern wir den Literarischen Herbst auf, Alice Schwarzer keine Bühne für ihre problematischen Aussagen zu geben ...“

Die Mitglieder der Protestgruppe sind allerdings nur Insidern des Literaturbetriebs bekannt oder selbst umstritten. Eine Unterzeichnerin, die Autorin Hengameh Yaghoobifarah, hatte im Juni 2020 in der „Taz“ geschrieben, dass man Polizisten auf die „Mülldeponie“ schicken sollte, „wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.“ (UK)