Musiker Andrej Hermlin (58) droht mit seinem Austritt aus der Partei Die Linke. Das gab der Bandleader des „Swing Dance Orchestra“ auf Facebook bekannt.

„Der Parteivorstand verurteilt in seiner in höchst fragwürdigem Deutsch abgefassten Erklärung zwar die Angriffe auf Israel und die arabischen Massaker an jüdischen Kindern. Zugleich aber glaubt der Parteivorstand, Israel vor dem Einsatz des Militärs warnen zu müssen und relativiert den Genozid an den Juden mit dem Hinweis auf die Besatzungspolitik Israels, obwohl jeder halbwegs gebildete weiß, dass das israelische Militär Gaza schon vor fast 20 Jahren verlassen hat und die Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung in erster Linie auf die Diktatur des korrupten Hamas-Regimes zurückzuführen sind“, schreibt Hermlin. Wenn der Parteivorstand die Erklärung „Für ein Ende der Gewalt in Israel und Palästina“ nicht zurücknimmt, will er sein Parteibuch abgeben.

Andrej Hermlin ist der Sohn des Schriftstellers Stephan Hermlin, der aus einer jüdischen Chemnitzer Unternehmerfamilie stammte. Foto: dpa/uk