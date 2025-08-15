US-Präsident Trump und Kremlchef Putin treten nach ihrem fast dreistündigen Gipfel gemeinsam vor die Presse - verkünden aber wenig Neues. Eine Sache hat Trump in einem Interview dann doch zu sagen.

Anchorage/Washington - Auf der Suche nach Lösungsansätzen im Ukraine-Krieg sieht US-Präsident Donald Trump einen Deal in Reichweite. „Ich glaube, wir sind ziemlich nah an einem Deal“, sagte er dem US-Sender Fox News in einem Interview nach dem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Zugleich stellte Trump klar, dass der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj noch zustimmen müsse - und zunächst war nicht klar, ob ihn Trump zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Interviews bereits über die Ergebnisse des Gesprächs mit Putin informiert hatte.

Auf die Frage des Fox-News-Moderators Sean Hannity, was er Selenskyj unter dem Eindruck des Treffens in Alaska raten würde, entgegnete Trump: „Schließ den Deal ab. Du musst den Deal abschließen.“ Russland sei eine „sehr große Macht“, die Ukraine nicht. Wie nah man einer Einigung tatsächlich ist, ließ Trump offen: „Ich sage immer: Wenn ich mir wirklich sicher bin, sage ich 50:50.“

Trump wiederholte in dem Interview einige der Einschätzungen, die er in kurzen Anmerkungen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Putin nach dem Treffen abgegeben hatte. Die beiden Präsidenten waren nach einem fast dreistündigen Treffen gemeinsam vor die Presse getreten, um jeweils eine Stellungnahme abzugeben. Auch dabei sagte Trump, dass sich beide in vielen Punkten einig, aber noch nicht an einem gemeinsamen Ziel angelangt seien. Fragen von Journalisten wurden nicht angenommen. Inhaltliche Details zum Austausch oder gar eine schriftliche Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.