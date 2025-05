Vor einer Woche nahm Trump noch an den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus in Rom teil. (Archivbild)

Washington - Eine Woche nach seiner Teilnahme am Begräbnis von Papst Franziskus hat US-Präsident Donald Trump über die sozialen Medien ein offensichtlich von Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Bild von sich in Papst-Kleidung verbreitet. Er trägt darauf die weiße Soutane, in der sich das katholische Kirchenoberhaupt für gewöhnlich zeigt, eine goldene lange Kette mit einem Kreuz um den Hals und eine opulent verzierte Mitra als Kopfbedeckung. Trump ist auf dem Bild, das er auf seinem Profil im Netzwerk Truth Social veröffentlichte und das auch über das offizielle Konto des Weißen Hauses bei X weiterverbreitet wurde, im Sitzen auf einer Art Thron-Sessel in Gold und Rot abgebildet und streckt den Zeigefinger der rechten Hand in die Höhe. Der ernste Blick geht am Betrachter des Bildes vorbei.

Vor einigen Tagen hatte Trump noch im Scherz gesagt, er würde gerne Papst werden. „Das wäre meine erste Wahl.“ Er war im Weißen Haus von Reportern gefragt worden, wen er beim anstehenden Konklave gerne als nächsten Papst sähe. Dann schob der 78-Jährige nach: „Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Präferenz.“ Nach dem Tod von Papst Franziskus steht die katholische Kirche davor, ein neues Oberhaupt zu bestimmen. Das Konklave der wahlberechtigten Kardinäle beginnt am kommenden Mittwoch.

Trump schreckt vor Provokation nicht zurück. Im Februar hatte er über die sozialen Medien ein KI-Video verbreitet, das seine Zukunftsvision für den Gazastreifen zeigt - mit schillernden Wolkenkratzern, Jachten, ausgelassenen Strandszenen und einer goldenen Trump-Statue.