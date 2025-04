Ostern sei ein Fest voller Frieden und Freude, schreibt US-Präsident Trump in einem Post. Doch dann folgt eine verbale Breitseite gegen innenpolitische Gegner.

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit einem ungewöhnlichen Ostergruß in den sozialen Medien gegen innenpolitische Gegner ausgeteilt. „Frohe Ostern für alle, einschließlich der linksradikalen Irren, die so hart kämpfen und intrigieren, um Mörder, Drogenbarone, gefährliche Gefangene, Geisteskranke, bekannte MS-13-Bandenmitglieder und Frauenschläger zurück in unser Land zu bringen“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Am Vortag hatten Hunderte Demonstranten vor dem Weißen Haus demonstriert, unter anderem gegen Trumps Abschiebungs-Politik. Zuletzt war die US-Regierung etwa wegen des Falls eines Migranten in Bedrängnis geraten, den sie trotz gewährten Abschiebeschutzes nach El Salvador abgeschoben hatte. Die US-Regierung sprach zunächst von einem „administrativen Fehler“, bekräftigte jedoch gleichzeitig den Vorwurf, er sei Mitglied der berüchtigten Bande MS-13. Der Mann und seine Anwälte bestreiten das.

Vor dem Hintergrund, dass Richter etwa seine Abschiebungen über ein umstrittenes und kaum genutztes Gesetz aus dem 18. Jahrhundert teilweise blockiert hatten, schrieb Trump: „Frohe Ostern auch den schwachen und unfähigen Richtern.“

Auch Vorgänger Biden im Visier

Über Ex-Präsident Joe Biden, dem er fast täglich Versäumnisse und Fehler vorwirft, schrieb der Republikaner: „Er war mit Abstand unser schlechtester und inkompetentester Präsident, ein Mann, der absolut keine Ahnung hatte, was er tat.“ Aber auch ihm und allen, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 betrogen hätten, „damit dieser höchst destruktive Idiot gewählt wurde, wünsche ich mit großer Liebe, Aufrichtigkeit und Zuneigung ein frohes Osterfest“, schrieb Trump. Er verbreitet seit Jahren die unbelegte Behauptung, der Wahlsieg sei ihm damals durch massiven Betrug gestohlen worden.

Wenige Minuten zuvor hatte der US-Präsident an gleicher Stelle noch traditionellere Ostergrüße übermittelt: „Melania und ich möchten allen ein frohes Osterfest wünschen! Ob Sie nun zur Kirche gehen oder den Gottesdienst von zu Hause aus verfolgen, möge dieser Tag voller Frieden und Freude für alle sein, die die Auferstehung Jesu Christi feiern. Er ist auferstanden.“