Krieg mit Russland: Deutschland will Raketen an Ukraine liefern 

Russland setzt seinen Angriff auf die Ukraine unvermittelt fort. Nach den Angriffen auf zwei Städte fordert die Ukraine eine Feuerpause in den Regionen Charkiw und Sumy, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland setzt auch am Donnerstag den Angriff auf die Ukraine fort. Bei dem Luftangriff in der Stadt Isjum nahe Charkiw sollen nach Angaben örtlicher Behörden acht Menschen getötet worden sein, darunter zwei Kinder. Deutschland will derweil weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigt die Abgabe von 2.700 Flugabwehrraketen vom Typ Strela aus ehemaligen NVA-Beständen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

