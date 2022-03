Ukraine-Krieg im Live-Blog: Neue Gespräche - doch Ende der Kämpfe nicht in Sicht

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Russland greift auch in dieser Woche die Ukraine weiter an. Aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist Angaben aus Kiew zufolge 20.000 weiteren Zivilisten die Flucht gelungen. Nach Gesprächen mit Russland am Montag und Dienstag sieht die ukrainische Regierung Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges, die am Mittwoch fortgesetzt werden sollen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.