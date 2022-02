Ukrainische Soldaten sitzen auf gepanzerten Mannschaftstransportern, die auf einer Straße in der Region Donezk in der Ostukraine fahren. Die USA wollen 7000 weitere Soldaten nach Europa schicken.

Kiew/Moskau/DUR/dpa - Die Krise in der Ostukraine eskaliert weiter. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am Montagabend Teile der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt hat, hat nun der Angriff am Boden und in der Luft auf die Ukraine begonnen.

Wir begleiten die Lage in der Ukraine mit einem Newsblog.

Weitere Informationen folgen.