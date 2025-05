Washington - Eigentlich ist das Baden wegen hoher Bakterienkonzentration in einem Bach in der US-Hauptstadt Washington verboten - Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stieg trotzdem rein. Er postete Fotos auf der Plattform X, die ihn planschend in dem Gewässer zeigen. Er schrieb dazu, am Muttertag habe er eine Wanderung mit der Familie im Rock Creek Parkgebiet gemacht - samt Schwimmen mit seinen Enkelkindern im gleichnamigen Bach.

Auf der Webseite des Nationalparks heißt es, dass das Schwimmen in allen Bereichen verboten sei. In dem Bach gebe es eine „hohe Bakterienkonzentration und andere ansteckende Erreger“, die Schwimmen oder Kontakt mit dem Wasser ein gesundheitliches Risiko für Menschen und Haustiere machten, heißt es dort weiter. Man solle sich vom Bach fernhalten, um seine Familie zu schützen.