US-Präsident Joe Biden (80) hat sich nach einer langen Reihe vergleichbarer Vorfälle den nächsten Aussetzer geleistet. Während eines Interviews beim US-Sender MSNBC erhob sich Biden von seinem Platz, schüttelte der Moderatorin Nicolle Wallace die Hand und ging unsicheren Schritts aus dem Studio, bevor die geplante Werbepause begann. An die Zuschauer gerichtet, sagte Wallace just in diesem Moment: „Gehen Sie nicht weg, es bleibt weiterhin spannend.“ Das machte die unfreiwillig kuriose Szene noch komischer, berichtet das Portal „tag24.de“.

Kommentar zu Joe Bidens Aussetzern

Erst am Mittwoch hatte Biden auf eine Journalistenfrage über Putin gesagt: „Es ist schwer zu sagen, aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak. Er verliert den Krieg zu Hause.“ Im November 2022 verwechselte Biden den Irak-Krieg mit dem Krieg in der Ukraine. (uk)