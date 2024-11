Mit Video: Präsidentschaftswahl in den USA: Die Ergebnisse live hier

US-Wahl 2024 am 5. November

Washington. – Das Rennen um die US-Präsidentschaft ist eng wie selten. Kamala Harris und Donald Trump liefern sich ein enges Rennen. Wer wird neuer US-Präsident oder Präsidentin? Das wird am 5. November entschieden. Die aktuellen Zahlen finden Sie noch in der Nacht zum Mittwoch hier. Die Grafiken werden fortlaufend aktualisiert.

Das Wahlsystem in den USA ist kompliziert. Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt. Stattdessen stellt jeder US-Bundesstaat je nach Einwohnerzahl eine bestimmte Zahl an Wahlmännern- und Frauen. Und bis auf wenige Ausnahmen gilt: Wer in einem Bundesstaat die Stimmenmehrheit hat, erhält alle Wahlmänner des Staates. Gewonnen hat, wer 270 von 538 Wahlmänner auf sich vereinigen kann.

In den meisten US-Bundesstaaten sind die Mehrheitsverhältnisse relativ eindeutig – daher konzentriert sich das Rennen auf wenige sogenannte Swing States. Hier wird ein extrem enges Rennen erwartet. Wenige Tausend Stimmen können am Ende entscheiden, wer die USA in den kommenden vier Jahren regiert.

Die die Wahllokale seit einigen Tagen offen. Bereits zum Start der "early votes" bildeten sich teils lange Schlangen an den Wahllokalen. Vor allem in Bundesstaaten, in denen es knapp wird, kann es lange dauern, bis ein Ergebnis feststeht.

Vor vier Jahren verlor Donald Trump als amtierender US-Präsident die Wahl gegen Joe Biden, der altersbedingt nicht erneut antritt. Bis heute hat Trump das Wahlergebnis von 2020 nicht anerkannt, stattdessen gab es immer wieder wilde Vorwürfe des Wahlbetrugs.

Video: US-Wahl kurz erklärt: So funktioniert die Präsidentschafts-Wahl in den USA (Autoren: Mark Eickhorst und Jonathan Haase, epd)

Trumps Tiraden gipfelten im Sturm seiner fanatisierten Anhänger auf das US-Kapitol, bei dem mehrere Menschen starben.

Sollte Trump wieder nicht gewinnen, wird erneut mit Vorwürfen des Wahlbetrugs gerechnet - die ersten Anschuldigungen haben Trump und seine Anhänger bereits geäußert. Mehrere Bundesstaaten haben daher Wahllokale besonders geschützt.

Der Bundesstaat Washington hat aufgrund möglicher Unruhen durch Trump-Anhänger vorsorglich die Nationalgarde in Bereitschaft gesetzt.