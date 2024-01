Um das Corona-Medikament Paxlovid bahnt sich ein neuer Skandal an.

Nürnberg/dpa/UK. - Weil sie das Corona-Medikament Paxlovid illegal ins Ausland verkauft haben sollen, wird gegen mehrere Apotheker in Bayern ermittelt. Das sagte gestern ein Sprecher der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG). Ein Schaden in Millionenhöhe sei möglich.

Die acht Apotheken im Fokus der Ermittlungen in Bayern sollen demnach bis zu gut 2.500 Packungen der Arznei geordert haben. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ erstattete das Bundesgesundheitsministerium in diesem Zusammenhang bundesweit an mehr als 25 Staatsanwaltschaften Strafanzeigen gegen Apotheker.

Das Bundesgesundheitsministerium stellt das Medikament nach Angaben der ZKG Apotheken kostenlos für Patienten zur Verfügung. Es dürfe aber nicht an Dritte weiterverkauft werden. Das Bundesgesundheitsministerium hatte zu große Mengen Paxlovid gekauft. Zuvor hatte die „Welt“ berichtet, dass rund 500.000 verfallene Dosen von Paxlovid, die bislang nicht benötigt wurden, demnächst vernichtet werden müssen. Diese hätten einen Einkaufspreis von rund 280 Millionen Euro aufgewiesen.