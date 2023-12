In einer Information für Ärzte und Apotheker äußert sich jetzt auch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zu einem Schreiben über Haftungsrisiken für Ärzte wegen möglicher DNA-Verunreinigungen in mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen. Dieser Aufruf der Medizinischen Behandlungsverbund GmbH (MBV) sei „gezielte Desinformation“. Denn die mRNA-Covid-Impfstoffe würden von der Ständigen Impfkommissionen (Stiko) empfohlen. Der Nutzen der Covid-Impfstoffe überwiege „mögliche Risiken deutlich“.

Mit dem Schreiben wirft das PEI allerdings selbst wieder neue Fragen auf. Denn der Sachverhalt ist nicht so eindeutig, wie das PEI ihn darstellt. Mehrere Arbeitsgruppen und Wissenschaftler hatten zuvor in älteren Chargen bakterielle DNA und Plasmid-DNA entdeckt, die wohl über den zulässigen Grenzwerten lagen. Doch aus dem Schreiben der PEI geht nun hervor, dass man selbst keine Laborkontrollen von Covid-mRNA-Vakzinen durchführte, sondern – wie auch die sogenannten „Official Medicines Control Laboratory“ – lediglich die Prüfprotokolle der Hersteller prüfte.

Auf zu hohe Werte von DNA-Verunreinigungen von Covid-Vakzinen hatte bereits im April 2023 ein Wissenschaftlerteam unter Führung von Kevin McKernan und Yvonne Helbert verwiesen. Ihre Studie unter dem Titel „Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose“ steht auf dem Wissenschaftsportal „researchgate.net“ weiterhin online.

Im letzten Abschnitt des PEI-Schreibens wird es skurril: „Das Paul-Ehrlich-Institut bittet darum, dem falschen Aufruf nicht Folge zu leisten. Senden Sie keinesfalls Impfstoffe, die noch verimpft werden könnten, an die in dem Schreiben angegebene Adresse. Damit würden Sie wertvolle Impfstoffe dem eigentlichen Verwendungszweck entziehen.“

Fakt ist, dass hierzulande seit längerem riesige Mengen an teuren Covid-Impfstoffen vernichtet werden müssen. So berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am 30. Mai dieses Jahres, dass in Deutschland allein bis Ende März 2023 rund 83 Millionen Corona-Impfdosen verfielen und beseitigt wurden. Die EU und die Bundesregierung zu viele Impfstoffe bestellt haben, für die kein Bedarf mehr besteht.

Zuvor hatten die „Berliner Zeitung“ und Reuters berichtet, dass der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, den Pharmakonzern Pfizer verklagt hat. Das Unternehmen soll nach seiner Auffassung die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs vorsätzlich falsch dargestellt und versucht haben soll, die öffentliche Debatte zugunsten der Impfung zu beeinflussen.

„Pfizer hat die Wirksamkeit seines Covid-19-Impfstoffs vorsätzlich falsch dargestellt und Personen zensiert, die damit drohten, die Wahrheit zu verbreiten, um die schnelle Annahme des Produkts zu erleichtern und seine kommerziellen Möglichkeiten zu erweitern“, lautet die Klage, die am 30. November veröffentlicht wurde. Pfizer bestreitet die Vorwürfe.

„Die weit verbreitete Darstellung des pharmazeutischen Unternehmens, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 Prozent gegen Infektionen habe, war äußerst irreführend“, heißt es. Durch diese hohe Zahl sei, so Paxton, der Eindruck entstanden, dass der Corona-Impfstoff „die Pandemie beenden und den allgegenwärtigen Schleier aus Angst und Unsicherheit von einer besorgten Öffentlichkeit nehmen würde“.

