Washington - In seiner ersten Amtszeit als US-Präsident stand Donald Trump in der Kritik, weil er Familienmitglieder in politische Positionen hievte. Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner hatten in offiziellen Beraterrollen erheblichen Einfluss im Weißen Haus. Am Montag kehrt der Republikaner in die Regierungszentrale zurück, diesmal ohne familiäre Präsenz in nächster Nähe. Unsichtbar ist der Trump-Clan aber keineswegs. Wer macht was – und wo? Ein Überblick.

Die Ehefrau

Trumps dritte Ehefrau Melania wird wieder in die Rolle der First Lady schlüpfen. Im Wahlkampf glänzte die 54-Jährige vor allem mit Abwesenheit, weshalb es Spekulationen darüber gab, ob sie wieder ins Weiße Haus in Washington einziehen werde. Nach eigener Aussage ist sie aber bereit für die Rückkehr, hat schon gepackt und Möbel ausgesucht. Während Trumps erster Amtszeit machte Melania oft Negativschlagzeilen - wegen bizarren Weihnachtsschmucks oder unpassender Kleidung.

Die Kinder

Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen: Don Jr., Ivanka und Eric - ihre Mutter Ivana starb im Juli 2022. Tiffany - ihre Mutter ist Marla Maples. Und Barron - er ist der gemeinsame Sohn mit Melania.

Die Angeheirateten

Die Schwiegerväter

Die Enkelin

Unter Trumps zehn Enkelkindern sticht die älteste Tochter von Don Jr. besonders hervor - auf Tiktok, Instagram und Co. gibt Kai Trump ihrem jungen Publikum Einblicke in ihr Leben, vorwiegend beim Golfen. Die 17-Jährige hatte beim Parteitag der Republikaner im Sommer ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. Sie präsentierte sich mit einer selbstbewussten Rede als stolze Vertreterin des Trump-Clans. Für Diskussionen sorgte eine Bemerkung ihres Vaters am Rande der Veranstaltung: Don Jr. bezeichnete seine Tochter in einem Tiktok-Video als „sexy“. Dies wurde schnell mit früheren Kommentaren ihres Großvaters Donald Trump verglichen, der einst über Ivanka sagte: „Wenn sie nicht meine Tochter wäre, würde ich vielleicht mit ihr ausgehen.“

Die Nichte

Während die meisten aus Trumps Familie ihm loyal zur Seite stehen, ist seine Nichte Mary (59) eine Ausnahme. Sie gilt als eine seiner schärfsten Kritikerinnen und warnte immer wieder vor einer zweiten Präsidentschaft ihres Onkels. Mary Trump tritt häufig öffentlich auf, ist Autorin mehrerer Bücher und hatte zeitweise auch einen eigenen Podcast („The Mary Trump Show“).

Don Jr. zeigt von Trumps Söhnen am meisten politische Ambition. (Archivbild) Evan Vucci/AP/dpa

Auch Eric steht seinem Vater eng zur Seite, ist aber eher in dessen Unternehmen, der Trump Organization, aktiv. (Archivbild) Evan Vucci/AP/dpa

Tochter Ivanka war während Trumps erster Amtszeit als dessen Beraterin aktiv, hat sich seitdem aber wieder mehr auf ihr Privatleben fokussiert. (Archivbild) Marta Lavandier/AP/dpa

Tiffany tauchte zwar gelegentlich im Wahlkampf auf, hält sich aus der Politik ihres Vaters aber weitestgehend heraus. (Archivbild) Julia Demaree Nikhinson/AP

Trumps jüngster Sohn Barron hat gerade sein Studium in New York begonnen. (Archivbild) Rebecca Blackwell/AP

Schwiegertochter Lara prägte an der Parteispitze bei den Republikanern maßgeblich die politische Linie mit. (Archivbild) Natacha Pisarenko/AP

Kimberly Guilfoyle unterstützte den Wahlkampf ihres Schwiegervaters in spe vor allem durch Medienpräsenz. (Archivbild) Jacquelyn Martin/AP/dpa

Schwiegersohn Jared Kushner war während Trumps erster Amtszeit dessen Nahost-Berater - eine offizielle Rolle wird er dieses Mal wohl nicht einnehmen. (Archivbild) Andrew Harnik/AP/dpa

Ivankas Schwiegervater, Charles Kushner, soll von Trump einen Botschafter-Posten bekommen. (Archivbild) John Minchillo/={sum}#4=/AP/dpa

Der Schwiegervater von Tiffany, Massad Boulos, wird in einer beratenden Funktion für Trump tätig sein. (Archivbild) Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Trumps älteste Enkelin Kai hatte beim Parteitag der Republikaner ihren ersten großen Auftritt. (Archivbild) J. Scott Applewhite/AP/dpa