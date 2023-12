Der britische Politikwissenschaftler Anatol Lieven (63) äußert sich im „Journal für Internationale Politik und Gesellschaft“ (IPG) der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung skeptisch über die Ukraine-Politik des Westens. Angesichts des Kriegsverlaufs werde ein Waffenstillstand für die Ukraine immer dringlicher. Allerdings könnten letztlich nur die USA „den Friedensprozess vorantreiben“. Bei einem rechtzeitigen Friedensvertrag wären immerhin 80 Prozent der Ukraine unabhängig von Moskau, so Lieven weiter.

Die Stimmen im Westen, die weiterhin einen „absoluten“ ukrainischen Sieg fordern, seien immer verzweifelter. Doch die Zeit dränge, so Lieven: „Wenn Moskau an den Verhandlungstisch gebracht werden soll, während sich die militärische Situation doch gerade zu seinen Gunsten entwickelt, muss versichert werden, dass Washington bereit ist, ernsthaft über eine endgültige Regelung zu diskutieren, die die Neutralität der Ukraine (mit Sicherheitsgarantien), gegenseitige Truppenbegrenzungen in Europa, die Aufhebung von Sanktionen und eine Form von umfassender europäischer Sicherheitsgarantien beinhaltet.“ (UK)