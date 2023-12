Bundesgesundheitsminis- ter Karl Lauterbach (60) hat angesichts einer aktuellen Corona-Ansteckungswelle zu Vorsicht und mehr Impfungen in der Adventszeit aufgerufen. Die Infektion sei „keine Erkältungserkrankung“, sagte der SPD-Politiker nach einem Fachtreffen zu Long-Covid-Beeinträchtigungen. Wenn man sich jetzt impfen lasse, sei es „der optimale Zeitpunkt“ für eine volle Wirkung bis zum Weihnachtsfest, appellierte er an Menschen ab 60 Jahren und andere Risikogruppen. Es sei enttäuschend, dass bisher nur drei Millionen Menschen empfohlene Impfungen mit neuen, an aktuelle Virusvarianten angepassten Präparaten genutzt hätten.

Zuvor war ein Schreiben der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) an mehrere EU-Abgeordnete bekannt geworden, aus dem hervorging, dass die Corona-Impfstoffe nicht vor Ansteckung sowie vor der Weiterverbreitung des Virus schützen. Dafür seien die Vakzine laut EMA nie bewilligt worden. Auf diesen Funktionen basierten aber die „G-Regeln“ sowie die Impfpflicht in Medizin und Pflege in Deutschland.dpa/uk