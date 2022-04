Queen Elizabeth II. wird 96 – so sah die Welt vor fast 100 Jahren aus

Die englische Königin Elisabeth II. feiert an diesem Donnerstag ihren 96. Geburtstag. Und kein Zweifel: Die Monarchin hat in ihrem Leben ungeahnte Veränderungen erlebt. Wir schauen darauf, wie die Welt zu ihrer Geburt aussah.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/slo – Als die heutige Queen 1926 zur Welt kommt, ist nicht zu ahnen, wie sich das Leben der Menschen zu ihren Lebzeiten verändern wird. 1926 ist England unumstrittene Weltmacht. Der erste Weltkrieg ist gerade einmal acht Jahre vorbei. Das britische Empire erstreckt sich über den ganzen Globus – das Land, in dem sie geboren wird, ist unbestritten Weltmacht.

Viele vor allem technische Errungenschaften, die heute völlig normal sind, waren damals kaum zu erahnen oder steckten noch in den Kinderschuhen.

Als Elisabeth 1926 geboren wurde, erfuhren es die Briten vor allem aus der Zeitung. An Fernsehen oder gar Internet war nicht zu denken. Selbst das Radio steckte noch in den Kinderschuhen. Die erste öffentliche Rundfunkübertragung war gerade einmal wenige Jahre her.

Das Auto immerhin gab es schon etwas länger. In den 1920er Jahren wurde aus dem neuartigen Gefährt erstmals Massenware. Der Großteil der Bevölkerung war aber vor allem zu Fuß, per Rad oder mit der Eisenbahn unterwegs.

Die englische Königin wurde in ein Zeitalter der Entdeckungen hineingeboren. 1926 wird die Lufthansa gegründet, in Berlin findet erstmals die „Grüne Woche“ statt.

1926 eine Neuheit, heute kaum wegzudenken: Die Sprühdose wird erfunden!

Queen Elizabeth ist längst nicht die einzige Prominente, de 1926 geboren wurde: Auch Fidel Castro, Asterix-Schöpfer René Goscinny, Marilyn Monroe und Chuck Berry gehören allesamt zum 1926er-Jahrgang.

Ihren Geburtstag feiert die Queen übrigens abgeschieden in Sandringham House, weit außerhalb von London. Traditionell wird der Geburtstag der Monarchin erst im Juni groß mit der „Trooping the Colour“-Parade in London gefeiert.