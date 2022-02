Tierische Straßenreinigung: Start-up trainiert Krähen darauf Zigarettenstummel aufzusammeln

Weggeworfene Zigarettenstummel sorgen für verschmutzte Straßen und sind schädlich für die Umwelt. In Schweden soll der Unrat nun durch tierische Helfer beseitigt werden - mittels trainierter Krähen.

Södertälje/DUR/awe - Die schwedische Stadt Södertälje, unweit von Stockholm, will auf den Boden geschmissenen Zigarettenstummeln den Kampf ansagen. Das Start-up "Corvid Cleaning" trainiert Krähen darauf Kippenreste aufzulesen.

Dazu hat das Unternehmen eine Maschine entwickelt, mit der die Vögel für die Aufgabenerfüllung belohnt werden, berichtet die britische Zeitung "The Guardian". Demnach bekommen die Krähen Futter, wenn sie die Stummel auflesen. "Das sind Wildvögel, die sich freiwillig beteiligen", so Christian Günther-Hanssen, der Gründer von "Corvid Cleaning" gegenüber "The Guardian".

20 Millionen Schwedische Kronen für die Straßenreinigung

Laut der Umweltorganisation Keep Sweden Tidy Foundation werden jedes Jahr mehr als eine Milliarde Zigarettenstummel auf Schwedens Straßen zurückgelassen. Das entspricht 62 Prozent des gesamten Mülls. Allein die Stadt Södertälje soll 20 Millionen Schwedische Kronen (fast zwei Millionen Euro) jährlich für die Straßenreinigung ausgeben.

Die Stadt Södertälje will nun ein Pilotprojekt durchführen, bevor der Betrieb möglicherweise in der ganzen Stadt eingeführt wird. Das Start-up setzt dabei auf Neukaledonische Krähen, die laut Günther-Hanssen einfacher zu trainieren sind.

Dadurch bestehe auch ein geringeres Risiko, dass die Tiere versehentlich Müll fressen.