Action gehört zu den europaweit am stärksten expandierenden Discountern und wird in immer mehr Städten Sachsen-Anhalts eröffnet. Warum Action so erfolgreich ist.

Action-Filialen boomen: Das steckt hinter dem Hype des Billig-Discounters

Der Non-Food-Discounter Action ist in immer mehr deutschen Städten zu finden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. - Die Discounterkette Action wächst rasant, bei Neueröffnungen bilden sich immer wieder Warteschlangen.

Was die Geschäfte zum Verkauf anbieten, woher der Discounter kommt, welches Konzept er verfolgt und andere Fragen rund um Action beantworten wir hier:

Was ist Action und woher stammt der Discounter?

Action ist ein niederländischer Discounter mit Sitz in der etwa 46.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Medemblik. Nach eigenen Angaben ist die Handelskette Europas am schnellsten wachsender Non-Food-Discounter.

Was bedeutet "Non-Food-Discounter"?

Non-Food bedeutet zu Deutsch so viel wie Nicht-Essen beziehungsweise Nicht-Lebensmittel. Non-Food-Discounter bieten daher hauptsächlich Waren des Haushalts und täglichen Bedarfs sowie - entgegen der Bezeichnung - teilweise sogar Lebensmittel an, die nicht zeitnah verbraucht werden müssen.

Was verkauft der Discounter Action?

Action hat laut eigenen Angaben rund 6.000 Haushalts- und Alltagsprodukte im Sortiment, davon 1.500 für unter einen Euro. Zu den Waren zählen zum Beispiel Handtücher, Unterwäsche, Topfsets und Bastelbedarf. Action verkauft Alltagsprodukte aus folgenden Bereichen/Kategorien:

Wohnen

Küche

Haushalt

Schule und Büro

Hobby

Baumarkt

Spielzeug

Garten

Reisen

Pflege

Multimedia

Mode

Sport

Haustiere

Essen und Trinken

Welches Konzept hat der Haushalts-Discounter Action?

Action will "überraschende Alltagsprodukte zu kleinen Preisen anbieten", so das niederländische Unternehmen. Zudem fänden Kunden in den Filialen jede Woche 150 neue Produkte - etwa zwei Drittel des Sortiments werden demnach regelmäßig gewechselt.

Warum ist Action so billig?

Die Produkte in den Action-Discountern sind nach Angaben des Unternehmens "gut und preiswert". Der Grund: Man kaufe in großen Mengen ein, sodass nicht nur Eigenmarken, sondern auch Premiummarken zu niedrigsten Preisen angeboten werden könnten.

Durch Effizienz bei Kauf, Transport, Lagerung und Verkauf bezahle das Unternehmen weniger und gebe diesen Vorteil an die Kunden weiter. Einen preissenkenden Einfluss habe auch die Einfachheit: "In jedem Land bieten unsere Action-Filialen ein nahezu identisches Sortiment", so das Unternehmen.

Wo gibt es in Deutschland überall Action-Filialen?

Action-Filialen findet man mittlerweile deutschlandweit und in allen Bundesländern. Allein in Berlin gibt es 12 Filialen, in Sachsen-Anhalt aktuell 20. Eine Übersichtskarte mit allen Filialen finden Sie hier.

In welchen Ländern gibt es den Discounter Action?

Action hat Filialen in 13 europäischen Ländern. Dazu gehören die Niederlande, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweiz und die Slowakei.

Hat Action auch Eigenmarken im Angebot?

Ja. Auf allen Gebieten seines Sortiments bietet Action auch Eigenmarken an. Von Vitamintabletten (Innovit) über Tierfutter (Freija für Katzen und Skyler für Hunde) bis zu Spülmittel (Superfinn): Action bietet eine große Auswahl von preiswerten Eigenmarken an. Diese unterscheiden sich nach Angabe von Action "immer weniger von bekannten Premiummarken".

Gibt es auf dem deutschen Markt Alternativen zu Action?

Ja! Auch Mäc Geiz und Tedi sind Non-Food-Discounter. Ihre Wurzeln haben sie in Deutschland.

Wie viele Filialen und Mitarbeiter hat der Discounter Action?

Action hat nach eigenen Angaben rund 2.900 Filialen und fast 79.000 Mitarbeiter aus 151 Ländern.