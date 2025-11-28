Airbus warnt: Ein Zwischenfall zeigt, dass die Flugsteuerung bei bestimmten A320-Maschinen nicht sicher ist. Noch ist unklar, was das für Flüge und Passagiere bedeutet.

Toulouse - Zahlreiche Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe müssen überprüft werden, bevor sie wieder starten können. Wie der Flugzeughersteller in Toulouse mitteilte, könnte starke Sonneneinstrahlung bei betroffenen Maschinen Daten beschädigen, die für die Steuerung von entscheidender Bedeutung seien. Das habe die Analyse eines nicht näher beschriebenen Zwischenfalls mit einem A320-Flugzeug gezeigt.Airbus erwartet nach eigenen Angaben, „dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden“. Die Zahl der von der Überprüfung betroffenen Flugzeuge nannte das Unternehmen nicht.

In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hieß es weiter.