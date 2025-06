Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und der japanische Autobauer Toyota legen wie geplant die Lastwagen-Geschäfte der Töchter Mitsubishi Fuso und Hino zusammen. Die Konzerne wollen an einer neuen börsennotierten Holding jeweils 25 Prozent der Anteile halten. Rund 50 Prozent des Unternehmens sollen also an Investoren gehen. Die Holding soll im April 2026 starten und in Tokio an der Börse notiert werden.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen zähle künftig über 40.000 Beschäftige und soll vom Asienchef von Daimler Truck, Karl Deppen, geleitet werden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Ziel ist es, in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung und Produktion zusammenzuarbeiten. Daimler Truck-Chefin Karin Radström sagte: „Wir bringen zwei starke Partner zusammen, um ein noch stärkeres Unternehmen zu bilden und erfolgreich die Dekarbonisierung des Verkehrs zu gestalten.“ Die Integration von Mitsubishi Fuso und Hino sei wirklich historisch.

Toyota-Chef Koji Sato sagte laut Mitteilung: „Wir glauben, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten müssen.“ Radström erklärte weiter, gemeinsam verfügten die Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso und Hino Motors über die Möglichkeit, Größenvorteile zu nutzen - diese Skaleneffekte seien der Schlüssel zum Erfolg im technologischen Umbau der Branche.

Bereits vor zwei Jahren Absichtserklärung unterzeichnet

Die beiden Konzerne hatten bereits vor zwei Jahren eine Absichtserklärung für das Vorhaben unterzeichnet. Unter anderem Probleme mit der Emissionszertifizierung von Motoren bei Hino hatten die Pläne jedoch hinausgezögert.

Daimler Truck Asien verkaufte nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr 102.870 Nutzfahrzeuge. Der Umsatz wurde mit 4,9 Milliarden Euro angegeben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug 225 Millionen Euro. Ein Sprecher verwies darauf, dass der indische Markt mit der Marke Bharat Benz und China in den Zahlen nicht enthalten sind, weil beide Bereiche seit Anfang des Jahres zu Mercedes-Benz Trucks gehören.