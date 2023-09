Frankfurt/Main - Die Zinssignale der US-Notenbank Fed haben am Donnerstag auch auf dem deutschen Aktienmarkt für Verluste gesorgt. Nachdem es am Vorabend an den US-Börsen abwärts ging und sich die Schwäche in Asien fortsetze, folgten die europäischen Märkte. Für den Dax ging es um 0,66 Prozent auf 15.678,33 Punkte abwärts. Der MDax büßte im frühen Handel 0,88 Prozent auf 26.944,80 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,82 Prozent auf 4240,88 Punkte.

Unter den Einzelwerten gab es aus dem Dax vor allem Neuigkeiten zu Bayer, der Deutschen Börse oder auch von Merck. So verklagt die US-Metropole Chicago den Agrarchemiekonzern Bayer und fordert eine Entschädigung wegen angeblicher Belastungen durch die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB. „Diese nächste Klage ist keine wirkliche Überraschung“, kommentierte ein Händler. Aber hilfreich sei die Nachricht auch nicht. Die Aktie verlor ähnlich wie der Markt 0,7 Prozent.

Verluste von 0,3 Prozent erlitt das Papier der Deutschen Börse. Die Ratingagentur S&P senkte die Kreditwürdigkeitsnote für den Börsenbetreiber nach dem Kauf der Softwarefirma SimCorp leicht.

Für die Papiere von Merck dagegen ging es an der Dax-Spitze um 1,1 Prozent nach oben. Die US-Bank Citigroup sprach eine Kaufempfehlung aus und sieht bessere Aussichten für die Pharmasparte.