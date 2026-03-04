Die Farbkästen des VEB Varia Mügel hatte wohl jedes DDR-Kind im Schulranzen oder damit bereits im Kindergarten gemalt. Die Firma hat die Wende überlebt und ist auch heute noch erfolgreich am Markt tätig.

Der VEB Varia Mügeln lieferte seine Farbkästen auch in den Westen.

Mügeln. – Produkte des VEB Varia Mügeln hatte wohl jedes Kind in der DDR in seinem Schulranzen, wenn auch vermutlich unwissentlich: Die Firma stellte und stellt unter anderem Farbkästen her.

In der DDR war das Unternehmen alleiniger Hersteller von Farbkästen, für die es sogar Gold bei der Leipziger Messe gab. Doch nicht nur das: Auch einige Kinder im Westen haben wohl ihre ersten Malversuche mit Farben aus Mügeln unternommen. Denn Produkte aus Mügeln gehörten laut "LVZ" zu den Exportschlagern der DDR.

DDR-Betrieb VEB Varia Mügeln hat Ursprünge in einer Schuhfabrik

Das Unternehmen selbst blickt auf eine wesentlich längere Geschichte zurück. Diese begann nämlich bereits im Jahr 1872. Die Mügelner Geschäftsleute Schurig & Prüfer gründeten nämlich vor mehr als 150 Jahren eine Schuhfabrik.

Durch die Übernahme der Firma Hanel & Co. im Jahre 1934 habe sich das Angebot auf Schuhcreme, Zahnpasta und Backaromen bis zu Seifenpulver verbreitert, ist auf der firmeneigenen Webseite zu lesen.

Aufgrund der großen Produktpalette wurde die Firma nach ihrer Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg in "Varia" umbenannt. "Es ging mit Pantoffeln los, über Scherzartikel, Schweißerbrillen und künstliche Zähne bis zu Knetmassen und Farbkästen", äußerte sich Geschäftsführer Michael Zehme gegenüber dem "MDR" dazu.

Varia Mügeln kommt nach der Wende ins Straucheln

Zur Wendezeit umfasste das Sortiment von Varia Mügeln insgesamt 14 verschiedene Mal- und Farbkästen, vier spezielle Sorten von Farbstiften sowie Modelliermasse.

Nach der Wende geriet das Unternehmen zunächst in Schieflage, weil es die Währungsunion nicht verkraftet habe, so die "LVZ". Im Oktober 1991 habe dann die Firma Stylex Mügeln Schreibwaren GmbH ihren Geschäftsbetrieb begonnen.

Mit Erfolg, denn die Produktion von Schulfarbkästen habe sich auf mehr als zwei Millionen Stück pro Jahr entwickelt. Jedoch drohte 1997 erneut die Schließung. Gerettet wurde die Firma durch eine Neugründung. Von nun an ging es als Varia Color Produktions GmbH weiter.

Farbkästen, Schulmalfarben, Fingermalfarben, Acryl- und Temperafarben, Modelliermassen sowie die Valio-Badespaß-Produkte mit Naturfarben gehören laut "LVZ" zum aktuellen Portfolio.