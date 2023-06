Hier geht es nicht um die wenigen, nahezu prächtigen Vorzeige-Bahnhöfe wie Berlin-Hauptbahnhof oder Leipzig. Gemeint sind 1800 von insgesamt 5400 Bahnstationen bundesweit. Bis 2030 will die Bahn laut neuesten Bekundungen hier die große Sanierungsoffensive starten. Das ist auch dringend nötig.

Und es wirft Fragen auf: In vielen Fällen hat die Bahn die Gebäude in den 90er Jahren verkauft. Nicht wenige davon gammeln seitdem vor sich hin. Sollen jetzt fremde Immobilien aus Bahn-Mitteln wieder flottgemacht werden? Und was passiert mit den damals errichteten minimalistischen Bahnsteig-Überdachungen, die uns all die Jahre als Bahnhöfe verkauft wurden?

Wird die Bahnhofs-Sanierung ähnlich erfolgreich wie diverse Pünktlichkeits-Initiativen der Bahn? Deren Ergebnis erleben Reisende täglich am eigenen Leib: Die DB ist so unzuverlässig wie nie zuvor. Oder will der Staatskonzern aus seinen Fehlern lernen und macht künftig alles besser? Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wirtschaft