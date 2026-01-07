Die Eberswalder Wurstwerke, zu DDR-Zeiten die größte Fleischfabrik Europas, stehen vor der Schließung. Die Produktion am Standort Britz soll eingestellt werden.

In DDR-Zeiten größte Fleischfabrik Europas: Eberswalder Wurstwerke vor dem Aus

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (l., SPD) – hier bei einem Besuch der grünen Woche in Berlin – ist Fan der Eberswalder Wurst.

Britz. – Zu DDR-Zeiten war es mit 3.000 Beschäftigten das größte Fleischwerk Europas. Nun stehen die Eberswalder Fleischwerke am Standort Britz (Gemeinde Barnim in Brandenburg) vor dem Aus.

Wie ein Sprecher der EWN Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG gegenüber dem rbb bestätigte, soll die Produktion am 28. Februar 2026 eingestellt werden. "Leider mussten wir feststellen, dass es unter den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine realistische Perspektive gibt", so der Sprecher.

Zahlreiche Gründe für Schließung von Eberswalder Wurstwerke

Die Gründe für die Schließung seien sinkende Verkaufszahlen, hoher Preisdruck, mehr ausländische Konkurrenz und steigende Kosten für Löhne, Energie, Transport und Materialien. So habe sich die wirtschaftliche Lage in den vergangenen Jahren stark verschlechtert.

In einem Reiferaum der Eberswalder Wurst GmbH in Britz hängen Salami. Damit könnte bald Schluss sein. Foto: Patrick Pleul/dpa

Gleichzeitig wären am Standort in Britz weitere Investitionen in Kälteanlagen und andere Modernisierungen notwendig gewesen. Diese hätte das Unternehmen langfristig nicht refinanzieren können.

"Eberswalder" vor allem in ostdeutschen Supermärkten vertreten

Wie der rbb berichtet, hätten Unternehmensführung und Betriebsrat sich nach intensiven Verhandlung auf einen Interessensausgleich und einen Sozialplan für alle Beschäftigen verständigt. Am Standort arbeiten rund 500 Menschen.

Die in den 1970ern gegründete Marke "Eberswalder" gehört heutzutage zur Tönnies-Gruppe und ist vor allem in vielen ostdeutschen Supermärkten vertreten. Die Produktion soll künftig an anderen Standorten fortgeführt werden.