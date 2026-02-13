weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Deutschland & Welt
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Energie: EU importiert russisches LNG im Wert von 7,4 Milliarden Euro

Energie EU importiert russisches LNG im Wert von 7,4 Milliarden Euro

Für ihre Energieversorgung importiert die EU Flüssigerdgas, auch aus Russland. Das beschert Moskau Milliarden.

Von dpa 13.02.2026, 12:58
Ab November 2027 gilt in der EU ein vollständiges Importverbot für Flüssigerdgas (LNG) aus Russland. (Archivbild)
Ab November 2027 gilt in der EU ein vollständiges Importverbot für Flüssigerdgas (LNG) aus Russland. (Archivbild) Stefan Sauer/dpa

Brüssel - Die EU hat im vergangenen Jahr Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 7,4 Milliarden Euro importiert. Das sind rund 3 Prozent weniger als 2024 (rund 7,6 Milliarden), wie aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. 

Insgesamt wurde 2025 Flüssigerdgas (LNG; liquefied natural gas) im Wert von rund 46,0 Milliarden Euro importiert. Das meiste - für rund 24,2 Milliarden Euro - kam aus den USA.